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СКР завершил расследование дел об обороте сильнодействующих веществ в Ингушетии

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Расследование двух уголовных дел о незаконном обороте сильнодействующих веществ в отношении двоих жителей Ингушетии завершено. Об этом сообщила в четверг, 2 декабря, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Двое жителей Ингушетии обвиняются по ч. 3 ст. 234 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт сильнодействующих веществ»). Вместе с тем эти дела выделены в отдельное производство из уголовного дела, расследуемого по статьям УК РФ о создании преступного сообщества, покушении на убийство и хищении оружия.

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К уголовной ответственности в рамках вышеуказанного дела также привлечены 15 жителей Северо-Кавказского федерального округа, в том числе экс-сотрудники территориальных подразделений МВД по Республике Ингушетия.

Петренко уточнила, что речь идет о преступном сообществе, цель которого заключалась в незаконном обороте сильнодействующих веществ. По данным следствия, его лидер и участники организовали покупку медицинских препаратов. При этом в продукции содержались данные вещества, а продавали лекарства организации с лицензией на осуществление фармацевтической деятельности.

Кроме того, следователи выяснили, что преступное сообщество на территории Ставропольского края организовало сеть тайников и схронов для дальнейшего хранения продукции, после чего был осуществлен ее сбыт жителям Северо-Кавказского федерального округа. Схроны находились в частных домах и в гостиницах.

Главное Следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу также определило, что злоумышленники сбывали вещества по цене в пять раз дороже той, по которой приобретались у лицензированных организаций.

«В ходе комплекса совместных с сотрудниками 1 ОРЧ полиции ГУ МВД России по СКФО, ГУСБ МВД России, УФСБ России по ФСВНГ, УФСБ России по Ставропольскому краю, УНК и ОРЧ (СБ) МВД по Республике Ингушетия следственных и оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены многочисленные схроны и основной тайник. В результате из незаконного оборота изъято более 100 тыс. разовых доз сильнодействующих веществ, стоимость которых по ценам черного рынка составила более 70 млн рублей», — добавила Петренко.

В настоящее время уголовные дела с обвинительным заключением направлены в Малгобекский городской суд Ингушетии. Расследование в отношении остальных участников преступного сообщества продолжается.

Ранее, в конце сентября, ФСБ ликвидировала крупный канал поставки синтетических наркотиков в России. Так, была выявлена деятельность подпольной нарколаборатории, производившая более 500 кг наркотических веществ ежемесячно.

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