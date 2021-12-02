В Белоруссии оценили возможность создания единой валюты с Россией

Однозначно сказать, нужна ли России и Белоруссии единая валюта, сложно. Об этом в четверг, 2 декабря, заявил «Известиям» экс-министр экономики республики Георгий Бадей.

«Здесь многостороння проблема — это и вопросы регулирования, и вопросы эмиссии, и прочее. И однозначно сказать, нужна ли Минску единая с Россией валюта, сложно. <…> Потому что в этом случае теряется суверенитет в области эмиссионной политики одной из стран», — сказал он.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что страны на данный момент не подошли к вопросу создания единой валюты: между государствами пока не такой высокий уровень интеграции.

По его словам, к этому надо идти постепенно. При этом белорусский лидер подчеркнул, что у интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов.

4 ноября состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. Российский лидер Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению российского лидера, стал серьезным шагом вперед.

В ходе заседания были также приняты концепция миграционной политики России и Белоруссии и решения по обновленной военной доктрине. Эти документы входят в основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Лукашенко назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

Со своей стороны Путин подчеркнул особое значение стабильности на границе двух стран. Он отметил, что Москва продолжит оказывать помощь братскому народу соседней республики.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.