Прямой эфир
Общество
Бастрыкин возбудил против Рашкина уголовное дело о незаконной охоте
Общество
Горноспасатели возобновили поисковые работы в шахте «Листвяжная»
Общество
В России за сутки выявили 33 389 новых случаев COVID-19
Общество
В России задержали троих агентов спецслужб Украины
Общество
В Кузбассе дополнительно выплатят по 1 млн рублей семьям погибших на «Листвяжной»
Мир
Лукашенко анонсировал совместные с Россией военные учения
Спорт
Финал серии Гран-при по фигурному катанию в Осаке отменили
Общество
Гинцбург оценил одновременное применение «Спутник Лайт» и назальной вакцины
Интернет
ЦБ заблокировал более 20 тыс. мошеннических телефонных номеров
Интернет
Twitter грозит еще до 4 млн рублей штрафа в РФ из-за неудаления контента

Россияне назвали желаемое количество детей

ВЦИОМ: большинство россиян хотят иметь двух и более детей
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство россиян хотят иметь двух и более детей. Это следует из опроса, опубликованного 2 декабря Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

К какой-то матери: как меняется отношение россиян к суррогатному материнству
Информированность о нем растет, но количество таких программ из года в год остается незначительным

«Имея идеальные условия, только 6% россиян не стали бы заводить детей, 6% хотели бы иметь одного ребенка, 32% хотели бы иметь двух детей (40% в 2017 г.), 32% — трех (28% в 2017 г.), а 19% — четырех и более (14% в 2017 г.)», — рассказали социологи в сообщении на своем сайте.

При этом среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет в идеальных условиях только 2% отказались от детей, а 55% завели бы двух. Среди 25-34-летних трех детей хотели бы 41%, а четырех — 22%.

33% россиян полагают, что дети нужны для продолжения рода, 20% называют их счастьем, 12% — будущим, смыслом жизни — 9% респондентов.

«Для большинства россиян (68%) рождение ребенка — счастье и радость от появления малыша в семье, для 28% — это гордость и будущее семьи, 14% связывают рождение с тревогой за будущее ребенка, его жизнь и здоровье, для 13% это дополнительная ответственность за близкого человека, по 8% ответили, что ребенок — новый житель страны и человек, который обеспечит родителей в старости», — отметили социологи.

Полноценной жизнь женщины, если у нее есть дети, назвали 79% опрошенных. 18% с этим утверждением не согласились.

Отказом от родительства 26% назвали тяжелое материальное положение, 14% — эгоизм. Не хотят брать на себя ответственность 13% опрошенных.

В конце ноября 84% участников опроса ВЦИОМ назвали себя счастливыми. Россияне считают себя счастливыми благодаря здоровью и своей жизни, а также жизни своих близких (29%). Еще 27% счастливы, поскольку у них есть семья и дети (22%), а от общей удовлетворенности жизни счастлив 21% опрошенных.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021