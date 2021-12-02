Россияне назвали желаемое количество детей

Большинство россиян хотят иметь двух и более детей. Это следует из опроса, опубликованного 2 декабря Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Имея идеальные условия, только 6% россиян не стали бы заводить детей, 6% хотели бы иметь одного ребенка, 32% хотели бы иметь двух детей (40% в 2017 г.), 32% — трех (28% в 2017 г.), а 19% — четырех и более (14% в 2017 г.)», — рассказали социологи в сообщении на своем сайте.

При этом среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет в идеальных условиях только 2% отказались от детей, а 55% завели бы двух. Среди 25-34-летних трех детей хотели бы 41%, а четырех — 22%.

33% россиян полагают, что дети нужны для продолжения рода, 20% называют их счастьем, 12% — будущим, смыслом жизни — 9% респондентов.

«Для большинства россиян (68%) рождение ребенка — счастье и радость от появления малыша в семье, для 28% — это гордость и будущее семьи, 14% связывают рождение с тревогой за будущее ребенка, его жизнь и здоровье, для 13% это дополнительная ответственность за близкого человека, по 8% ответили, что ребенок — новый житель страны и человек, который обеспечит родителей в старости», — отметили социологи.

Полноценной жизнь женщины, если у нее есть дети, назвали 79% опрошенных. 18% с этим утверждением не согласились.

Отказом от родительства 26% назвали тяжелое материальное положение, 14% — эгоизм. Не хотят брать на себя ответственность 13% опрошенных.

В конце ноября 84% участников опроса ВЦИОМ назвали себя счастливыми. Россияне считают себя счастливыми благодаря здоровью и своей жизни, а также жизни своих близких (29%). Еще 27% счастливы, поскольку у них есть семья и дети (22%), а от общей удовлетворенности жизни счастлив 21% опрошенных.