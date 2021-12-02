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Kia возродит модель Carens

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Корейская компания Kia 16 декабря 2021 года представит минивэн, который получит название Carens.

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Как говорится в сообщении пресс-службы Kia, поступившем в редакцию «Известий», модель является наследником одноименного компактного минивэна, выпускавшегося с 1999 по 2019 год. Автомобиль будет предлагаться на рынке Индии.

«При создании нового Carens был сделан акцент на сочетании вместительного пространства, премиального качества и современного высокотехнологичного оснащения, ставшего фирменной чертой современных моделей Kia. В дополнение к этому Carens будет предлагать смелую дизайнерскую стилистику кроссовера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль будет иметь трехрядную посадочную компоновку. Вся остальная информация будет объявлена во время презентации.

8 октября сообщалось, что Kia начала продажи в России обновленного седана K5. Автомобиль получил новый фирменный логотип. Кроме того, появился новый цвет кузова под названием Runway Red (красный), а на смену серебряному цвету Silky Silver пришел стальной серый цвет Steel Grey. Также в комплектациях GT Line и GT Line+ появился новый вариант отделки салона красной кожей.

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