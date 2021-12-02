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Разгуливавшего по улицам Оленегорска волка застрелили

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В Оленегорске убили дикого волка, который разгуливал по городским улицам и нападал на домашних животных. Поисками и обезвреживанием опасного хищника занималась оперативная группа государственного охотничьего надзора.

По словам регионального министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Сергея Абаринова, тушу волка утилизируют. При этом специалисты продолжат рейды, чтобы убедиться в том, что волк был один.

ИА «Би-порт» уточняет, что впервые волка на улицах Оленегорска заметили во второй половине ноября. Он утащил в лес мопса. Хищника искали охотники, рейнджеры и охотоведы. Территорию патрулировали сотрудники полиции, чтобы обеспечить безопасность населения.

Местные жители утверждают, что мопс стал не единственной жертвой волка — он убил как минимум несколько собак и кошек.

В ноябре сообщалось, что в Хабаровском крае за неделю зафиксировано семь случаев нападения тигров и волков на домашних животных. В одно село тигр наведывался дважды.

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