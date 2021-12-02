РЕН ТВ покажет в эфире боксерский вечер тяжеловесов «Буря на Волге»

В Самаре 17 декабря состоится вечер профессионального бокса «Буря на Волге», зрители увидят четыре поединка. Прямую трансляцию из спортивно-концертного комплекса «Дворец спорта» будет вести телеканал РЕН ТВ.

Бой предстоит Максиму Щербакову по прозвищу Топор и Денису Вильданову, обладателю самого большого бицепса России.

Поединок станет дебютом в профессиональном спорте для Щербакова. Он уже дрался с Вильдановым на голых кулаках и уступил, поэтому боксерский матч с Вильдановым для Щербакова — это и реванш, и возможность отомстить за поражение.

«Мы с Денисом дрались на кулаках. Кулаки — более понятная тема, там нужно выйти и подраться. Бокс — это другое, это целое искусство», — сказал Щербаков журналистам.

Вильданов ранее дрался по правилам бокса с самбистом Максимом Новоселовым и Брюсом Хлебниковым, которого называют самым сильным человеком планеты.

«Я думаю, мы будем строить тактику как всегда: подошел, ударил, убил, ушел. Я думаю, человек ленивый, дотягивать до третьего раунда нет желания», — поделился Вильданов.

Также на турнире «Буря на Волге» сразятся Тимур Слащинин и Тайсон Дижон. Россиянин в течение трех лет был членом сборной России. В его бойцовом арсенале — опыт выступлений в кулачных боях, победа в Гран-при Hardcore среди тяжеловесов и вызов на бой российского бойца ММА Александра Емельяненко.

Дижон — спортсмен из Камеруна. В профессиональном боксе он три года, в средней весовой категории.

Также в этот вечер на ринге сойдутся бронзовый призер чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы Максим Бабанин с Тони «Тигром» Тесом, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян — с боксером-профессионалом из Аргентины Рикардо Вийяльбой.