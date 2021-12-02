Часть федеральных трасс в Карелии оставят под снегом

Часть дорог в Карелии этой зимой оставят под снегом. Об этом сообщается на сайте ФКУ Упрдор «Кола». Пять участков федеральных трасс будут содержаться под уплотненным снежным покровом.

Речь идет о трассах «Сортавала» (с 208 по 210 км) и «Кола» (подъезд к Беломорску и Кеми). Также под снегом оставят 232 км дороги А-137, участок Тикша – Ледмозеро – Костомукша – граница с Финляндией, дорогу А-215 подъезд к Петрозаводску, а также дорогу А-119 Вологда–Медвежьегорск–«Кола».

На этих участках уже появились знаки о максимальной скорости — 60 км/ч, пишет ИА «Карелinform».

Ранее на республику обрушился сильный снегопад. Его принес циклон «Йылмаз». Из-за неубранных улиц жители Петрозаводска больше часа добирались до работы.