Абсолютный температурный максимум установлен в Уфе 1 декабря

Температурный антирекорд был побит в Уфе в первый день зимы. Согласно данным Башгидрометцентра, в дневные часы аэрологическая станция Уфа-Дема зафиксировала +4,3 градуса.

В последний раз так тепло было 1 декабря 2010 года. Тогда температура воздуха составила +3,6 градуса, пишет ИА «МедиаКорСеть».

Синоптики прогнозируют теплый декабрь в Уфе. Так, среднемесячная температура будет на 1–2 градуса выше нормы. Осадки будут около нормы.

Ночь на 30 ноября принесла Москве два рекорда — по атмосферному давлению и температурным значениям, сообщили в столичном метеобюро. На станции ВДНХ зафиксировано значение давления: 712,5 мм ртутного столба, что более чем на 30 мм ртутного столба ниже нормы, а температура воздуха при этом составляла +7,5.