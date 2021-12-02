Bloomberg представило список самых влиятельных людей 2021 года

Bloomberg представило список самых влиятельных людей 2021-го. В перечень вошли 50 человек из разных сфер деятельности, передает телеканал «Известия». В категорию «Бизнес» попали глава Ford Джим Фарли и гендиректор Pfizer Альберт Бурла. В рубрике «Финансы» оказалась Маккензи Скотт. Экс-жена Джеффа Безоса разбогатела после развода. В категорию «Развлечения» попала певица Бритни Спирс.

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