Климатолог рассказал москвичам о погоде на Новый год

Этой зимой погода в Москве будет весьма переменчивой. Так, если в первой половине декабря ожидается резкое похолодание до –20 градусов и даже ниже, то к Новому году возможно потепление. Об этом 2 декабря заявил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

«Обычно в конце декабря средняя высота снега в Москве составляет 17 см. Собственно, мы предполагаем, что в этом году она такой и будет», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «Москва 24».

В то же время он отметил, что по статистике вероятность снегопада в ночь на 1 января составляет 25%.

«На Новый год в столице ожидается потепление, однако не до положительных значений. Я думаю, будет где-то в районе –5...–10 градусов. В любом случае это пока предположительно и основано исключительно на многочисленных метеорологических наблюдениях», — пояснил Терешонок.

По словам синоптика, погода в Москве в этом году практически полностью повторяет ту, что наблюдалась более чем 10 лет назад.

«Тут работает ритмика 11-летней солнечной активности. Начало 2010 года совпадало с 2021-м, и температура летнего периода в обоих случаях зашкаливала от жары. Поэтому мы полагаем, что и зимний сезон-2021/22 будет приблизительно таким же, как в 2011 году», — резюмировал специалист.

По данным Гидрометцентра, 2 декабря в Москве ожидаются облачная погода и снег с гололедицей. При этом температура воздуха как в дневное, так и в ночное время составит от 0 до –2 градусов.