Три дома в Саратове вместо реконструкции будут снесены

Аварийные дома снесут в Заводском районе Саратова. Ранее их планировалось реконструировать. Соответствующее распоряжение подписал глава города Михаил Исаев.

Снесут два здания на проспекте Энтузиастов: двухэтажный дом № 78 и трехэтажный дом № 80. Они были построены в 1949 году. Под снос также пойдет четырехэтажная «сталинка» 1958 года постройки, которая находится на Астраханском шоссе.

Дома признали аварийными и подлежащими реконструкции в 2015–2016 годах. Однако на основании решения Саратовского областного суда в 2019 году в старые распоряжения внесли изменения о сносе и расселении домов, пишет «Взгляд-инфо».

Ранее сообщалось, что в центре Саратова из-под кровли аварийного жилого двухэтажного дома частично обрушилась кирпичная кладка. Этот дом относится к объектам культурного наследия, поскольку считается, что в нем более 100 лет назад жил генерал Антон Деникин.