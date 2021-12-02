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Бастрыкин возбудил в отношении Рашкина дело о незаконной охоте

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Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственной Думы Валерия Рашкина по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). Об этом 2 декабря говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в ходе доследственной проверки было установлено, что в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области Рашкин охотился на лося. При этом разрешения на добычу охотничьих ресурсов у него не было.

У политика был карабин, охотился он в компании знакомых, добавила она.

«Убив дикое животное, Рашкин принял меры к сокрытию своего оружия, после чего соучастники произвели первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора. Части разделанной туши они поместили в багажное отделение и салон автомашины «Лада Ларгус», а затем покинули место охоты», — уточнила Петренко.

Машина была задержана сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, он установил факт незаконной добычи дикого животного, заключила представитель СК.

Как напоминает «Газета.Ru», 25 ноября Государственная дума поддержала представление генпрокурора РФ Игоря Краснова о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. За решение проголосовали 343 депутата. При этом депутатский мандат пока остается в силе. Однако, если потребуется передать уголовное дело в суд, генпрокурор РФ может повторно обратится в Госдуму для лишения Рашкина мандата.

Заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте было подано 29 октября. 19 ноября парламентарий признался, что застрелил лося. По словам политика, он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

По мнению депутата, масштабы произошедшего скандала не пропорциональны тяжести поступка. По его словам, еще ни одному парнокопытному не было оказано столько внимания.

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