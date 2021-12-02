Жители Тверской области выберут состав комплекта для новорожденного

В Тверской области обновят состав подарочных наборов для новорожденных. Предметы подберут с учетом пожеланий будущих и настоящих родителей. Онлайн-опрос запустили на сайте «Семейный помощник».

Жители Верхневолжья должны отметить позиции в двух списках. Сначала необходимо выбрать позиции, которые уже есть в наборе, а затем указать предметы, которые хотелось бы добавить. Твкже есть опция «Добавить свой вариант».

Как пишут «Тверские ведомости», такая мера поддержки семей в Тверской области была введена в 2019 году по инициативе губернатора Игоря Рудени. В данный момент в подарке — 50 предметов первой необходимости. Подарок выдается в срок до достижения ребенком возраста 3 месяцев.

В Москве подарочные наборы для новорожденных выдают еще с 2018 года — всего в него входит порядка 45 предметов. С 2020 года вместо такого набора родители новорожденных в Москве также могут получить выплату в размере 20 тыс. рублей для самостоятельного приобретения вещей, необходимых ребенку.