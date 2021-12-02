Прямой эфир
Общество
Бастрыкин возбудил против Рашкина уголовное дело о незаконной охоте
Армия
Расчеты ракетного комплекса «Бастион» заступили на дежурство на острове Матуа
Общество
Биолог оценила открытие нейтрализующего все штаммы COVID-19 антитела
Мир
Соратник Горбачева рассказал об упущенной возможности сохранить СССР
Мир
Лукашенко объявил о публикации проекта новой конституции РБ до Нового года
Мир
Премьер Японии назвал проблему мирного договора с РФ борьбой со временем
Мир
Зеленского обвинили в проведении выгодной для Кремля политики
Общество
Гинцбург оценил одновременное применение «Спутник Лайт» и назальной вакцины
Политика
Глава общины «Белорусы Крыма» оценил желание Лукашенко посетить полуостров
Наука
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 11 декабря

Врачебную амбулаторию открыли в микрорайоне Сыктывкара

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В микрорайоне Орбита в Сыктывкаре заработала новая врачебная амбулатория. В своем видеообращении 1 декабря это событие прокомментировал глава Коми Владимир Уйба.

По его словам, почти 1,5 года власти республики и города, а также строительная компания решали вопрос об открытии этого медицинского учреждения, поскольку в микрорайоне ничего подобного не было.

Помещение площадью 655 кв. м выкупили у застройщика и сделали в нем современную амбулаторию с высокотехнологичным оборудованием. Теперь там можно проводить УЗИ, электрокардиографию, есть кабинет гинеколога, процедурный и перевязочный кабинеты. Суточная проходимость — 100 пациентов.

Уйба, чьи слова приводит ИА «Комиинформ», сообщил, что в следующем году будет выкуплено еще одно помещение для создания там амбулатории для самых маленьких пациентов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021