Врачебную амбулаторию открыли в микрорайоне Сыктывкара

В микрорайоне Орбита в Сыктывкаре заработала новая врачебная амбулатория. В своем видеообращении 1 декабря это событие прокомментировал глава Коми Владимир Уйба.

По его словам, почти 1,5 года власти республики и города, а также строительная компания решали вопрос об открытии этого медицинского учреждения, поскольку в микрорайоне ничего подобного не было.

Помещение площадью 655 кв. м выкупили у застройщика и сделали в нем современную амбулаторию с высокотехнологичным оборудованием. Теперь там можно проводить УЗИ, электрокардиографию, есть кабинет гинеколога, процедурный и перевязочный кабинеты. Суточная проходимость — 100 пациентов.

Уйба, чьи слова приводит ИА «Комиинформ», сообщил, что в следующем году будет выкуплено еще одно помещение для создания там амбулатории для самых маленьких пациентов.