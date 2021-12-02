«Сибагро» проверят после массовой гибели рыбы в томской реке

Росприроднадзор организует внеплановую проверку на предприятии АО «Сибагро», которое может быть виновником гибели рыбы в реке Малая Киргизка в Томской области. Об этом РИА «Томск» рассказал замглавы сибирского управления Росприроднадзора в Томске Оксана Дубинскайте. В пресс-службе самого холдинга сообщили о непричастности к этому инциденту.

В ноябре в соцсетях местные жители пожаловались на массовую гибель рыбы в реке в районе поселка Копылово под Томском. Специалисты «Облкомприрода» нашли в водоеме загрязняющие вещества. Результаты проверки направили в Росприроднадзор и Росрыболовство для проверки предприятий, расположенных вблизи реки.

Представители «Сибагро» заявили, что холдинг не имеет производственных и иных объектов вблизи реки Малая Киргизка. По данным интерактивной карты ГИС «Запах», рядом с рекой находятся «Межениновская птицефабрика», принадлежащие «Сибагро» свинокомплекс «Томский» и птицефабрика «Томская» и еще ряд предприятий.

Эту карту в 2019 году разработало ОГБУ «Облкомприрода». На ней отображаются источники выбросов загрязняющих веществ в воздух в Томске и Томском районе.