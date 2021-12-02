Названа возможная причина конфликта на границе Афганистана и Ирана

Новые власти Афганистана подтвердили, что вооруженные столкновения на афгано-иранской границе, которые произошли в среду, прекратились. Об этом со ссылкой на второго заместителя министра информации и культуры Афганистана Билала Карими 2 декабря сообщил телеканал Tolo News.

Конфликт произошел в районе Конг провинции Нимроз на юго-западе исламского государства. Согласно данным агентства Tasnim, причиной боев стали иранские фермеры, которые якобы незаконно пересекли границу. Перестрелка началась «из-за недопонимания», возникшего в связи с нарушением госграницы, указало издание.

Как выяснилось, фермеры из Ирана без разрешения пересекли ограждения, которые были установлены на границе с Афганистаном для борьбы с контрабандистами. Tasnim информирует, что в настоящее время ситуация стабилизировалась.

Ранее, 1 декабря, сообщалось, что на границе Ирана и Афганистана произошло вооруженное столкновение между иранскими пограничниками и бойцами радикального движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Отмечалось, что причина перестрелки между талибами и ВС Ирана заключалась в неверном понимании афганской стороной пограничной линии.

По данным агентства Aamaj News, стороны применяли стрелковое оружие и артиллерию, а два иранских контрольно-пропускных пункта перешли под контроль «Талибана».

Позднее в тот же день источник Tasnim опроверг информацию о захвате талибами КПП Ирана. По его словам, иранские силы полностью контролируют границу, а сведения о том, что талибы захватили несколько контрольно-пропускных пунктов на ирано-афганской границе, не соответствуют действительности.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.