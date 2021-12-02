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Мораторий на добычу козерогов ввели на Алтае

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В Республике Алтай на три года ввели мораторий на добычу сибирского горного козла – козерога. Документ подписал глава региона Олег Хорохордин.

Местные власти задумались о введении ограничений на добычу козерогов после резонансной истории с московским блогером, которая подробно описала охоту в Кош-Агачском районе и опубликовала фото с убитым животным.

В алтайском минприроды считают, что этот вид туризма не входит в перечень приоритетных, после введения моратория снизится ажиотаж на такой вид отдыха, что поможет в восстановлении популяции, пишет altapress.ru.

По данным на 1 декабря в Республике Алтай на общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях на учете состоят 2 413 особей горного козла.

2 декабря сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении депутата КПРФ Валерия Рашкина, который подозревается в незаконной охоте на территории Саратовской области.

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