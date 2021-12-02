Прямой эфир
Общество
Бастрыкин возбудил против Рашкина уголовное дело о незаконной охоте
Общество
Горноспасатели возобновили поисковые работы в шахте «Листвяжная»
Общество
В России за сутки выявили 33 389 новых случаев COVID-19
Общество
В России задержали троих агентов спецслужб Украины
Мир
В Белоруссии оценили возможность создания единой валюты с Россией
Мир
Лукашенко анонсировал совместные с Россией военные учения
Спорт
Финал серии Гран-при по фигурному катанию в Осаке отменили
Общество
Гинцбург оценил одновременное применение «Спутник Лайт» и назальной вакцины
Интернет
ЦБ заблокировал более 20 тыс. мошеннических телефонных номеров
Общество
Метеоролог рассказала о погоде в конце недели в Москве
Сюжет:

В России за сутки выявили 33 389 новых случаев COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России за прошедшие сутки выявили 33 389 новых случаев COVID-19. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Больше всего новых случаев за последние 24 часа зафиксировано в Москве (3805), Санкт-Петербурге (2623) и Московской области (1475).

Правила и решения: как Россия готовится встретить «Омикрон»
В Роспотребнадзоре объяснили, почему срок карантина для прибывающих из Африки составит именно 14 дней

От осложнений коронавируса за минувшие сутки скончался 1221 пациент. Полностью выздоровели 35 185 граждан.

Всего на сегодняшний день в России с начала пандемии выявлено 9 703 107 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровели 8 400 117 человек.

Ранее в этот день вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов предположил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против нового штамма COVID-19 «Омикрон» будет высокой. По его словам, измерять эффективность препаратов против «Омикрона» будут еще несколько месяцев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 декабря отметил, что все службы готовы принять меры в связи с угрозой распространения «Омикрона». Он добавил, что правительство РФ уже готовит перечень мер по противодействию распространению нового штамма.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021