В России за сутки выявили 33 389 новых случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 33 389 новых случаев COVID-19. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Больше всего новых случаев за последние 24 часа зафиксировано в Москве (3805), Санкт-Петербурге (2623) и Московской области (1475).

От осложнений коронавируса за минувшие сутки скончался 1221 пациент. Полностью выздоровели 35 185 граждан.

Всего на сегодняшний день в России с начала пандемии выявлено 9 703 107 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровели 8 400 117 человек.

Ранее в этот день вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов предположил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против нового штамма COVID-19 «Омикрон» будет высокой. По его словам, измерять эффективность препаратов против «Омикрона» будут еще несколько месяцев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 декабря отметил, что все службы готовы принять меры в связи с угрозой распространения «Омикрона». Он добавил, что правительство РФ уже готовит перечень мер по противодействию распространению нового штамма.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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