Скатыванием США в новую войну назвали авторы статьи в издании The American Conservative, опубликованной в среду, 1 декабря, высказанное американскими адмиралами предупреждение о подготовке КНР к вторжению на Тайвань, а также поддержку Вашингтоном Киева перед якобы существующей угрозой военного конфликта Украины с Россией.

По мнению журналистов, к подобного рода заявлениям необходимо относиться внимательно.

«Однако американцы готовы к этой миссии не лучше, чем во времена Перл-Харбора», — отмечается в материале.

Кроме того, в статье указывается, что из всех американских союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе только Япония восстановила часть своей военной мощи. Однако, как подчеркнули журналисты, она вряд ли присоединится к войне.

Ранее, 30 ноября, бывшая офицер разведывательного управления министерства обороны (DIA) и специалист по российской доктрине и стратегии Ребекка Коффлер в интервью Fox News заявила, что Соединенным Штатам следовало бы позаботиться о своих интересах, а не ввязываться в проблемные отношения стран на другом континенте, которые на являются интересами США. В противном случае это может закончиться катастрофой, которая не стоит жизней американцев. По ее словам, хотя Украина является частью жизненно важных интересов России, она не является частью интересов Америки. Коффлер также напомнила о том, что никто не смог выиграть войну с Россией на российской земле.

28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что истерика, нагнетаемая англосаксонскими и украинскими СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой. По словам представителя Кремля, сведения о якобы планируемом Россией нападении абсолютно беспочвенны.

В тот же день посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что риск военной эскалации с западными странами существует. При этом он подчеркнул, что Россия не планирует военное вторжение на Украину.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.