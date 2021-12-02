Биолог оценила открытие нейтрализующего все штаммы COVID-19 антитела

Способное противостоять различным штаммам COVID-19, в том числе и новому «Омикрону», антитело является скорее преувеличением, чем возможностью улучшить ситуацию, связанную с пандемией. Такое мнение выразила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Согласно исследованию, опубликованному молекулярными биологами из Китая, в образце крови одного из переболевших жителей страны ученые обнаружили антитело 35B5. Данное антитело обладает способностью соединяться с самым стабильным регионом в структуре S-белка COVID-19 и нейтрализовать все его штаммы, в том числе «Омикрон».

По словам Барановой, подобное исследование не является открытием, поскольку речь идет о переборе антител и выявлении их способности противостоять вирусу. Эксперт уточнила, что само антитело было обнаружено до появления «Омикрона».

«Кроме того, я полагаю, если мы сейчас начнем массово применять антитела в лечении, то вылезет новый штамм, устойчивый к ним. Энтузиазма у меня ноль в отношении этого антитела. Открыли и открыли», — отметила Баранова в беседе с «РИА Новости».

Вместе с тем профессор обратила внимание на то, что антитела необходимо применять на ранней стадии заболевания. Она заверила, что стоимость такого препарата крайне высока, иными словами — исследование китайских ученых не встраивается в систему реальной борьбы с COVID-19.

Накануне ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В Ломоносова Роман Зиновкин заявил, что антитело 35B5 действует против всех существующих штаммов коронавируса. Однако, по его словам, сам COVID-19 постоянно эволюционирует.

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