Шесть человек пострадали при взрыве в жилом доме в Бруклине

В подвале одного из жилых домов в американском Бруклине прогремел взрыв, в результате происшествия пострадали шесть человек. Об этом сообщило в среду, 1 декабря, издание Daily Mail.

На опубликованных кадрах с места ЧП можно заметить, как после взрыва на улице оказались обломки дома и входная дверь. По данным пожарного департамента Нью-Йорка, пламя охватило первый и вторые этажи. Согласно основной версии, взрыв произошел именно в подвале трехэтажного дома.

«Первый этаж рухнул в подвал, поэтому мы не смогли обыскать этот район. Шесть гражданских лиц получили ранения, не угрожающие жизни, двое были доставлены в районные больницы, и четверо отказались от медицинской помощи», — указано в заявлении департамента.

К настоящему моменту из дома эвакуировали 54 человека. Телеканал NBC уточняет, что власти города расследуют детали произошедшего.

Ранее, 1 декабря, на строительной площадке недалеко от железнодорожной станции Доннерсбергербрюке в Мюнхене (федеральная земля Бавария) на юге Германии прогремел взрыв. По информации полиции, взорвалась авиабомба, пострадали четыре человека.