Криминалист назвал возможную причину суицида «академовского» маньяка

Непереносимость изоляции могла стать для «академовского» маньяка Никиты Лыткина причиной суицида. Об этом 1 декабря рассказал профессор криминалистики Анатолий Кустов в беседе с «360».

«В изолированной одноместной или двухместной камере они нередко доходят до такого состояния, что или избивают соседа, или накладывают на себя руки. Потому что это очень сложно с точки зрения психологии», — объяснил Кустов.

По его словам, у Лыткина был очень большой срок, а к пониманию того, что в заключении придется провести полжизни, мало кто может адаптироваться. У таких людей основная цель — сократить срок любым способом.

Кустов уверен, что для маньяков, совершивших жестокие преступления, изоляция невыносима. Если колония находится на лесоповале, у заключенных есть возможность выплеснуть энергию и эмоциональное напряжение во время работы. Когда такой возможности нет, вероятность исхода, как у Лыткина, повышается.

Информацию о смерти Никиты Лыткина 1 декабря подтвердили в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Иркутской области. О том, что Лыткин покончил с собой в колонии стало известно ранее в тот же день. 28-летний преступник совершил попытку суицида 28 ноября. Ему была оказана медицинская помощь в городской больнице, но он скончался 30 ноября.

«Академовские» маньяки — двое серийных убийц: Никита Лыткин и Артем Ануфриев. Молодые люди с декабря 2010 по апрель 2011 года совершили по меньшей мере 16 нападений на прохожих в иркутском Академгородке. При совершении преступлений они использовали молотки и холодное оружие.

В 2011-м Ануфриев и Лыткин были задержаны. Им предъявили обвинения в убийствах, покушении на убийства, создании экстремистского сообщества, а также в издевательстве над телами умерших. При этом на момент совершения преступлений Лыткину не было 18 лет, а Ануфриев едва достиг совершеннолетия.

Поскольку законодательство РФ запрещает приговаривать несовершеннолетних к пожизненному лишению свободы, Лыткин был осужден на 24 года лишения свободы. Позже Верховный суд РФ сократил срок до 20 лет. Ануфриева осудили на пожизненное лишение свободы.