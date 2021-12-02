Гинцбург оценил одновременное применение «Спутник Лайт» и назальной вакцины

Одновременная вакцинация «Спутником Лайт» и назальной вакциной от COVID-19 безопасна, заявил в четверг, 2 декабря, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет», — приводит слова ученого «РИА Новости».

Ранее Гинзбург сообщил, что назальная вакцина способна защитить от коронавирусной инфекции тех, кто ранее привился другой вакциной, а не «Спутником V». Кроме того, он отметил, что после введения назальной вакцины ранее привитый от коронавируса не будет распространять вирус. По словам директора Центра имени Гамалеи, при ее введении на слизистой образуются секреторные антитела. В них будет содержаться большое количество антител, нейтрализующих вирус.

Помимо этого, Гинзбург уточнил, что вакцинация от коронавируса назальным препаратом не вызывает никаких негативных последствий у детей.

24 ноября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что принял участие в испытаниях назальной вакцины «Спутник V». По его словам, вакцину ему сделал заместитель главы центра по научной работе Денис Логунов, с которым он встречался несколько дней назад.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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