Участница психокульта МТЦ рассказала об атмосфере на занятиях

Участница занятий по личностному росту Московского тренингового центра (МТЦ) Наталья Радиевская была изгнана за сочувствие к опоздавшей, которая должна была испытать стыд и позор, по задумке тренеров, рассказала она 2 декабря в беседе с «Известиями».

По словам Натальи, тренер начал провоцировать группу и натравливать на опоздавшую, чтобы той было не по себе.

«Я попросила не принимать преждевременных решений, потому что могут быть различные обстоятельства. Руководитель попросил меня заткнуться. Я потребовала со мной так не разговаривать. Там было нагнетание обстановки, то есть это из уроков тренинга, чтобы человек, который опаздывает, пришел и столкнулся с негативом», — объяснила она.

На следующий день Наталье в очень грубой форме указали на дверь.

«Я пришла, и руководитель сказал, что каждый будет работать над своей темой и над доверием», — сказала она.

1 декабря сотрудники столичного управления Следственного комитета России (СКР) провели обыски по 11 адресам ООО «Московский тренинговый центр» (МТЦ) в рамках уголовного дела в отношении трех руководителей организации.

После череды скандалов в связи с жесткими и неоднозначными методами обучения центр закрылся, но в марте 2020 года возобновил работу. Одним из посетителей тренинга личностного роста стал был бывший муж Лолиты Милявской. Он признался, что восстановиться после занятий ему помогал психолог.

Следователи московского управления СК РФ уточнили, что Московский тренинговый центр под руководством Романа Тихонова работает в Москве с начала 2000-х годов. Помимо Тихонова учреждением управляли его жена и дочь. Сейчас они находятся в федеральном розыске.