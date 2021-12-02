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Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 11 декабря

Корпорация «Росатом» назвала мобильную ядерную энергетику технологией будущего

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Мобильная ядерная энергетика — это технология будущего. Такое заявление сделала директор департамента по устойчивому развитию госкорпорации «Росатом» Полина Лион в четверг, 2 декабря.

«Малые атомные станции, мобильные станции — это очень перспективная технология, которую разрабатывают практически все атомные компании мира. Дело в том, что атомная энергетика является чистым источником энергии, что сейчас важно с точки зрения борьбы с изменением климата и поэтому небольшая станция позволяет решить энергоснабжение самых удаленных регионов, не требуя большой сетевой инфраструктуры», — рассказала она.

Лион уверена, что не всем странам нужны такие источники энергии, как большая атомная станция. При этом она отметила: всё атомное сообщество мира убеждено, что за малыми атомными реакторами — будущее.

10 июля специалисты конструкторского бюро «Арсенал», которое занимается исследованиями по созданию перспективных космических аппаратов для «Роскосмоса», предложили снабдить будущую российскую базу на Марсе атомной электростанцией. Марсианская АЭС может быть использована для снабжения инфраструктуры будущей базы электричеством, а в качестве самого реактора предлагается использовать технологии, разработанные для ядерного космического буксира.

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