Прямой эфир
Происшествия
Подросток пропал в Московской области
Наука
Врачей обеспокоили участившиеся случаи постковидного диабета
Мир
Портрет и письмо Екатерины II о пользе вакцинации проданы за $1,2 млн
Спорт
Боксер Тайсон Дижон предрек себе «хороший бой» со Слащининым
Мир
Лукашенко объявил о публикации проекта новой конституции РБ до Нового года
Общество
Заседание Псковской городской Думы по бюджету посетил кот
Мир
Зеленского обвинили в проведении выгодной для Кремля политики
Спорт
Фигуристка Медведева рассказала о причинах ухода из спорта
Культура
Сервис Spotify назвал Моргенштерна самым прослушиваемым артистом в РФ
Наука
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 11 декабря

Зеленского обвинили в проведении выгодной для Кремля политики

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политика президента Украины Владимира Зеленского выгодна его российскому коллеге Владимиру Путину. Такое заявление сделал украинский журналист Виталий Портников в четверг, 2 декабря.

Паспорта в стол: зачем Зеленский предложил украинцам двойное гражданство
Эта инициатива коснется диаспоры, проживающей в основном в Канаде, ЕС и США

«Зачем Зеленский это делает, я даже обсуждать не хочу. Глава государства патологически не обучаем, даже когда он перестанет быть президентом Украины, он так и не поймет, чем должен был заниматься на этой должности», — написал журналист в своей колонке для Espreso.

Портников считает, что в прямых переговорах Зеленского с Путиным нет смысла, так как российский лидер не намерен ничего с ним обсуждать: ни Крым, ни Донбасс. По мнению колумниста, единственный желанный собеседник для Путина в этих вопросах — Джо Байден, лидер Соединенных Штатов.

«Вопрос в том, что безответственные разговоры об этих переговорах под аплодисменты обезумевших поклонников президента — это прямой путь к дальнейшей дестабилизации страны», — подытожил журналист.

Подводя итог у себя в колонке, он сказал, что Зеленский выглядит «просто орудием в умелых руках Путина».

14 ноября депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, комментируя заявление Зеленского о ситуации в энергетике, усомнился в его адекватности. Украинский лидер в видеообращении призвал олигархов не играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов и пригрозил им «адским периодом» в случае неповиновения. Депутат такие заявления считает свидетельством неадекватной оценки ситуации в стране.

В начале ноября бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича. Он посетовал на то, что народ хочет жить в нормальной стране, а от «тупых, вредоносных решений для страны» в исполнении нынешнего лидера все устали.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021