Зеленского обвинили в проведении выгодной для Кремля политики

Политика президента Украины Владимира Зеленского выгодна его российскому коллеге Владимиру Путину. Такое заявление сделал украинский журналист Виталий Портников в четверг, 2 декабря.

«Зачем Зеленский это делает, я даже обсуждать не хочу. Глава государства патологически не обучаем, даже когда он перестанет быть президентом Украины, он так и не поймет, чем должен был заниматься на этой должности», — написал журналист в своей колонке для Espreso.

Портников считает, что в прямых переговорах Зеленского с Путиным нет смысла, так как российский лидер не намерен ничего с ним обсуждать: ни Крым, ни Донбасс. По мнению колумниста, единственный желанный собеседник для Путина в этих вопросах — Джо Байден, лидер Соединенных Штатов.

«Вопрос в том, что безответственные разговоры об этих переговорах под аплодисменты обезумевших поклонников президента — это прямой путь к дальнейшей дестабилизации страны», — подытожил журналист.

Подводя итог у себя в колонке, он сказал, что Зеленский выглядит «просто орудием в умелых руках Путина».

14 ноября депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, комментируя заявление Зеленского о ситуации в энергетике, усомнился в его адекватности. Украинский лидер в видеообращении призвал олигархов не играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов и пригрозил им «адским периодом» в случае неповиновения. Депутат такие заявления считает свидетельством неадекватной оценки ситуации в стране.

В начале ноября бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича. Он посетовал на то, что народ хочет жить в нормальной стране, а от «тупых, вредоносных решений для страны» в исполнении нынешнего лидера все устали.