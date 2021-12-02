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Боксер Тайсон Дижон предрек себе «хороший бой» со Слащининым

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Боксер Тайсон Дижон из Камеруна заявил, что одолеет россиянина Тимура Слащинина с радостью. Об этом стало известно в четверг, 2 декабря.

«Соперник опытный, он чемпион, как и я. Мы оба опытные, поэтому думаю, что будет хороший бой. Я быстрее его, а он тяжелее меня, но это даже интересно. Не могу угадать, как пройдет поединок, но он будет непростым. Для меня бокс это не просто удар, это философия», — рассказал спортсмен телеканалу РЕН ТВ.

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Дижон, известный как «Африканский Тайсон», отметил, что тренируется с бойцами из России. По его словам, он бился с противниками из многих стран, но российские боксеры оказались самыми сильными.

«Встречаемся 17 декабря на ринге города Самара. Буду рад тебя выиграть. Надеюсь, покажем всё, что мы умеем», — обратился он к Слащинину.

Тимур Слащинин в течение трех лет был членом сборной России. В его бойцовом арсенале — опыт выступлений в кулачных боях, победа в Гран-при Hardcore среди тяжеловесов и вызов на бой российского бойца ММА Александра Емельяненко.

Соперник россиянина — Тайсон Дижон из Камеруна. В профессиональном боксе он три года, в средней весовой категории. Первый поединок с профессионалом состоялся 7 апреля 2018 года. Его соперником стал Максим Давыдов, которому он проиграл техническим нокаутом. 13 августа 2021 года Дижон дрался с блогером Артемом Тарасовым. Решением судей камерунец был объявлен победителем.

Бой соперников состоится в рамках вечера профессионального бокса, который пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта».

В этот вечер на ринге сойдутся бронзовый призер чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы Максим Бабанин с Тони «Тигром» Тесом, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян — с боксером-профессионалом из Аргентины Рикардо Вийяльбой, а также кулачный боец Максим Щербаков по прозвищу Топор и Денис Вильданов, известный как Большой Папа.

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