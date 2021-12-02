Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на $50 млрд

Иск бывших акционеров компании ЮКОС о взыскании с России $50 млрд отклонен решением апелляционного суда американского столичного округа Колумбия (США), говорится в постановлении суда 1 декабря.

«Ходатайство удовлетворено, дело закрыто», — цитирует его «Газета.RU».

Ранее суд нижестоящей инстанции постановил приостановить разбирательство до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет изучена кассационная жалоба Москвы в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного судебного процесса в Гааге.

В декабре 2020 года суд в Нидерландах возобновил судебное исполнение по решению постоянной палаты третейского суда о взыскании с РФ $50 млрд по делу ЮКОСа. Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией указанной суммы бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС.

Нефтяная компания ЮКОС существовала с 1993 по 2007 год. В 2003-м ее руководителям предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. К длительным срокам заключения были приговорены владельцы и руководители компании, в том числе Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Ходорковский вышел на свободу в 2013 году после помилования, Лебедев — в начале 2014 года.

1 августа 2007 года ЮКОС признали банкротом. Иностранных акционеров это не устроило, они подали в Международный арбитражный суд в Гааге иск против России на $114 млрд. Иск был удовлетворен, однако его сумма была снижена до $50 млрд. В последствии Окружной суд Гааги признал, что суд, вынесший это решение, не имел на это необходимой компетенции.