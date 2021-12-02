Эвакуированный житель Афганистана поблагодарил россиян за добро

Самолеты с эвакуированными людьми из Афганистана приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский, один из пассажиров, проходя таможенный и противоковидный контроль, поблагодарил Россию за оказанную помощь. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в четверг, 2 декабря.

«Благодарим Россию, что нам достался самолет. Спасибо Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу, что такое добро сделали. Нас из Афганистана доставили в Москву. Хороший и прекрасный самолет, и хорошая поездка, приятно было, что мы приехали. Я благодарю за это. Это была большая помощь для граждан Российской Федерации, которые в Афганистане были», — поделился он.

Эта эвакуация стала третьей по счету. Всего самолеты военно-транспортной авиации вывезли более 380 граждан, в числе которых — жители России, Киргизии, а также афганские студенты российских вузов.

Утром 1 декабря самолеты российского Минобороны в составе трех бортов прибыли в Кабул и доставили в афганскую столицу 36 т гуманитарного груза. Каждый самолет имел запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания для эвакуируемых граждан.

Эвакуация организована по поручению президента России Владимира Путина министром обороны и генералом армии Сергеем Шойгу. Для вывоза граждан из Афганистана была создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации. Они вылетали с аэродрома Чкаловский в Кабул и обратно.

18 ноября российские самолеты эвакуировали более 200 граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана. Эвакуируемых сопровождали военные медики из состава врачебно-сестринских бригад.