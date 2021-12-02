Заседание Псковской городской Думы по бюджету посетил кот

Совместное заседание комитетов Псковской городской Думы по проекту бюджетов на грядущие несколько лет посетил необычный гость. В разгар обсуждения статей бюджета к депутатам заглянул полосатый кот, сообщает 1 декабря портал «Подъем».

Бюджет Пскова рассматривали в Городском культурном центре, когда нежданный гость ворвался в зал. Он обнюхал несколько столов и сидящих за ними людей и убежал.

«Честно говоря, не знаем, откуда он. Он, наверное, просто у них живет в здании ГКЦ. Он пришел, посмотрел на всё, помурчал и ушел. Его никто не выгонял, ему, видимо, стало скучно. Он не помешал, наоборот, очень хорошо разрядил обстановку», — прокомментировали в пресс-службе Псковской думы.

В Санкт-Петербурге кошку Серафиму из Эрмитажа перевели на работу в Петропавловский собор. В пресс-службе Музея истории Петербурга пояснили, что Серафима будет ловить крыс и мышей не только в соборе, но и в Петропавловской крепости.