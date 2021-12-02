Стали известны подробности мошенничества в оренбургском морге

Мошеннические действия в морге Оренбурга могли совершать несколько человек, а не только заведующий бюро судебно-медицинской экспертизы Оренбургской области Андрей Громов, задержанный правоохранителями 1 декабря. Об этом заявил общественный деятель Роман Псайкер 2 декабря в беседе с «Известиями».

Псайкер рассказал, что Громова задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Следствие считает, что в оренбургском морге на улице Монтажников он вел предпринимательскую деятельность с одним из сотрудников учреждения. Цены были завышены — где-то на 1–1,5 тыс. рублей. Тем более Громов, используя свое служебное положение, так как он являлся начальником судмедэкспертизы Оренбургской области, говорил людям, чтобы только к нему обращались, потому что другие кинут», — объяснил общественный деятель.

Он предположил, что следователи могут задержать сотрудника морга и руководителя юридической службы Минздрава Оренбургской области Евгения Кречетова. По словам Псайкера, к нему не раз обращались по поводу произвола Громова, так как его сообщники подделывали документы.

«Мы обращались к Громову, чтобы он уволил данных сотрудников, однако это не было сделано», — отметил он.

30 ноября в морг Оренбурга пришли сотрудники ФСБ. Они проводили оперативные мероприятия. Спецназ контролировал периметр и обеспечивал безопасность тех, кто находился в отделе по оформлению документов.

1 декабря стало известно, что причиной проведения оперативных мероприятий в судебно-медицинском морге Оренбурга стало мошенничество со вскрытиями. Заведующего учреждения заподозрили в том, что он брал деньги с родственников покойных за ускоренные процедуры, которые по факту выполнялись в обычном порядке.

Обыски прошли в областном бюро и в Орском отделении СМЭ. Следователи допускают, что преступная схема работала в районных филиалах. В пресс-службе Следственного управления СКР по Оренбургской области сообщили о возбуждении дела по ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».