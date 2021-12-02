Прямой эфир
Общество
Подросток пропал в Московской области
Общество
Любителей новогодних елок предупредили о наличии в них 53 видов плесени
Армия
Экспортный Ми-28НМ оснастят управляемыми ракетами «Хризантема»
Общество
Бурение трех скважин на шахте «Листвяжная» в Кузбассе выполнено на 90%
Спорт
ПСЖ с обладателем «Золотого мяча» Месси не смогли обыграть «Ниццу»
Мир
Сухогруз из Находки затонул в Японском море
Армия
Приморье укрепят малыми ракетными кораблями «Каракурт»
Мир
Макрон назвал Джонсона «клоуном»
Общество
Стресс назвали виновником избытка «опасного» холестерина
Общество
Минздрав сообщил об упрощении правил получения медотвода от прививки

Стали известны подробности мошенничества в оренбургском морге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мошеннические действия в морге Оренбурга могли совершать несколько человек, а не только заведующий бюро судебно-медицинской экспертизы Оренбургской области Андрей Громов, задержанный правоохранителями 1 декабря. Об этом заявил общественный деятель Роман Псайкер 2 декабря в беседе с «Известиями».

Псайкер рассказал, что Громова задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Мертвая зона: в брянском морге разоблачена шайка аферистов
Медработники монетизировали выдачу тел усопших родственникам

«Следствие считает, что в оренбургском морге на улице Монтажников он вел предпринимательскую деятельность с одним из сотрудников учреждения. Цены были завышены — где-то на 1–1,5 тыс. рублей. Тем более Громов, используя свое служебное положение, так как он являлся начальником судмедэкспертизы Оренбургской области, говорил людям, чтобы только к нему обращались, потому что другие кинут», — объяснил общественный деятель.

Он предположил, что следователи могут задержать сотрудника морга и руководителя юридической службы Минздрава Оренбургской области Евгения Кречетова. По словам Псайкера, к нему не раз обращались по поводу произвола Громова, так как его сообщники подделывали документы.

«Мы обращались к Громову, чтобы он уволил данных сотрудников, однако это не было сделано», — отметил он.

30 ноября в морг Оренбурга пришли сотрудники ФСБ. Они проводили оперативные мероприятия. Спецназ контролировал периметр и обеспечивал безопасность тех, кто находился в отделе по оформлению документов.

1 декабря стало известно, что причиной проведения оперативных мероприятий в судебно-медицинском морге Оренбурга стало мошенничество со вскрытиями. Заведующего учреждения заподозрили в том, что он брал деньги с родственников покойных за ускоренные процедуры, которые по факту выполнялись в обычном порядке.

Обыски прошли в областном бюро и в Орском отделении СМЭ. Следователи допускают, что преступная схема работала в районных филиалах. В пресс-службе Следственного управления СКР по Оренбургской области сообщили о возбуждении дела по ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021