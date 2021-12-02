Канадский дипломат пригрозил РФ изоляцией и крахом экономики из-за Украины

Бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер полагает, что в случае, если Россия проявит военную агрессию в отношении Украины, она окажется в международной изоляции, а ее экономика обрушится. Такое мнение он высказал в своей статье для издания The Globe and Mail в среду, 1 декабря.

«Более масштабное и неприкрытое вторжение на Украину... спровоцирует ещё большее кровотечение российской экономики», — заявил дипломат.

Он отметил, что Канада также должна помочь Украине с вхождением в НАТО, поскольку это способствует усилению боеспособности Киева и снижению энергетической зависимости ЕС от РФ.

Бывший посол также написал в статье, что выступает за введение превентивных санкций в отношении Москвы.

Ранее, 1 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Риге заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. Глава Госдепартамента добавил, что Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений.

В этот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что если Россия предпримет шаги по дестабилизации на Украине, к ней будут применены «небывалые» санкции. Он отметил, что обвинения разного рода, звучащие в адрес РФ, в том числе по ситуации с Украиной, «высосаны из пальца». Также Новиков заявил, что «потенциал санкционного давления имеет свои пределы и они давно уже доказали свою неэффективность».

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».