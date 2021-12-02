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Приморье укрепят малыми ракетными кораблями «Каракурт»
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Приморье укрепят малыми ракетными кораблями «Каракурт»

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Приморье, Сахалин и Курильские острова укрепят малыми ракетными кораблями (МРК) «Каракурт». Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, Министерство обороны приняло принципиальное решение вооружить малыми ракетными кораблями проекта 22800 «Каракурт» Приморскую флотилию разнородных сил Тихоокеанского флота. Поставка будет зависеть от сроков выполнения государственного оборонного заказа. Новые малые ракетные корабли будут построены по обновленному проекту — в состав их вооружения войдут зенитные комплексы «Панцирь-М».

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Новинки должны пополнить 165-ю бригаду охраны водного района (ОВР) Тихоокеанского флота. Это соединение дислоцируется во Владивостоке, оно создано еще в 1998 году на основе двух бригад — 47-й охраны водного района и 165-ой краснознаменной ракетных катеров. До недавнего времени она называлась бригадой надводных кораблей.

«На Дальнем Востоке «Каракурты» будут отвечать за оборону главной базы ТОФ в столице Приморского края, а также Сахалина и Курильских островов. При необходимости их можно будет перебросить к берегам Камчатки — мореходность кораблей позволяет это сделать», — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

МРК проекта 22800 считаются самыми массовыми кораблями, которые в настоящий момент поступают на флот. Каждый из них несет универсальный комплекс на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или противокорабельных «Оникс». Предполагается, что в перспективе «Каракурты» получат новые гиперзвуковые ракеты «Циркон». Также на них есть пулеметы и 76,2-мм артиллерийская установка АК-176МА.

С третьего корабля серии — МРК «Одинцово» — «Каракурты» начали получать зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-М». Он состоит из восьми установок и двух шестиствольных 30-мм скорострельных автоматических пушек.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«К бою на ТОФ: Приморье, Сахалин и Курилы закроют «Каракуртами»

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