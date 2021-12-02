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Сенатор Пушков охарактеризовал движение BLM как «демона» Белого дома

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Движение Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны») — мощный фактор дезорганизации общественной жизни в Соединенных Штатах. Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков в четверг, 2 декабря.

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«Американские правители еще не осознали до конца, какого демона они выпустили наружу», — написал он у себя в Telegram-канале.

Таким образом сенатор прокомментировал статью в FOX Business, где говорилось про призыв к бойкоту «белых компаний» со стороны BLM и «белый националистический капитализм».

По словам Пушкова, «похищением черных жизней» не занимаются никакие капиталисты, так как «больше всего черных в США убивают сами черные».

21 ноября Пушков назвал призывы к революции в США «кашей из пустых лозунгов». Таким образом он прокомментировал протесты в США, начавшиеся после оправдания подростка Кайла Риттенхауса по делу о двойном убийстве в городе Кеноша.

19 ноября суд присяжных в американском штате Висконсин в городе Кеноша вынес оправдательный вердикт по делу Кайла Риттенхауса, застрелившего двух и ранившего одного участника беспорядков в 2020 году. Риттенхаус утверждал что приехал в штат Висконсин в августе 2020 года, чтобы защитить жителей города Кеноша от протестующих, среди которых были участники движения BLM.

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