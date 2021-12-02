В Приморье при обрушении породы на руднике пострадал один человек

В результате обрушения породы на руднике «Второй Советский» в городе Дальнегорске Приморского края пострадал один человек. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По информации ведомства, сигнал о происшествии поступил в 03:35 (20:45 мск 1 декабря).

«В руднике находилось 16 человек. <…> Из них один человек попал под закол породы. Обнаружив мужчину, спасатели произвели осмотр и оказали ему доврачебную помощь. Работы на аварийном участке прекращены», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на самом аварийном участке находилось четыре человека. Пострадавшего подняли из рудника на поверхность и передали врачам скорой помощи.

Ранее, 5 ноября, в результате обрушения породы на руднике «Интернациональный» в Якутии машинист комбайна получил травмы ног и руки. На подземном руднике добывают алмазы. Прокуратура начала проверку происшествия.