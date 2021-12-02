РЖД решили упростить разработку природных ресурсов

В понедельник, 29 ноября, правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минприроды об отмене аукционов на право пользования недрами при строительстве железных дорог. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе правительства.

Законопроект предлагает внести дополнение в закон «О недрах», которое предусматривает освобождение ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) от проведения аукциона на разработку полезных ископаемых на участках, где проводится строительство и ремонт железной дороги. Инициативу планируют рассмотреть на заседании правительства. После этого законопроект может быть направлен в Госдуму.

Документ предусматривает возможность предоставления участков для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых без аукционов в случае, когда добытые ресурсы используются для строительства или капитального ремонта объектов инфраструктуры БАМа или Транссиба, пояснил «Известиям» член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Речь об участках недр местного значения на территории Сибири и Дальнего Востока. Цель предлагаемых изменений — повышение оперативности использования местных строительных материалов при строительстве, реконструкции и ремонте объектов БАМа и Транссиба», — добавил он.

Компания, как заказчик работ, будет осуществлять контроль за подрядчиками, выполняющими работы по добыче общераспространенных полезных ископаемых как строительного материала. А государство будет контролировать выполнение поставленных перед РЖД задач по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, подчеркнул Владимир Груздев.

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