Немецкий биолог не исключил затухания пандемии с появлением «Омикрона»

Мутировавший штамм «Омикрон» мог вобрать в себя наиболее слабые характеристики других вариантов ковида — это еще не доказано, но вполне вероятно, сообщил «Известиям» немецкий биолог Марк Бенеке.

«ВОЗ выразила обеспокоенность штаммом «Омикрон», но в то же время не стоит забывать, что возникновение новых штаммов — абсолютно естественное явление. Вполне возможно, что «Омикрон» — это не такое уж и бедствие», — сказал биолог.

По его словам, генетический материал различных вирусов может смешиваться — такое происходит достаточно часто: вирусы обмениваются различными элементами и встраивают свой генетический материал друг в друга. Но пока никто не знает, стал ли «Омикрон» результатом такой мутации.

«Всегда есть вероятность, что опасные вирусы смешают свои генетические материалы, и появится особо сильный вирус. Вот только обычно они передают другу другу свои самые слабые характеристики. Это продиктовано эволюцией: опасные вирусы убивают всё живое и не могут распространяться», — отметил Марк Бенеке.

Он подчеркнул, что пока нет причин сильно бояться «Омикрона».

«Возможно, с его появлением нам придется слегка усовершенствовать вакцину — по крайней мере, точно понадобится бустерная доза. Скорее всего, уже в ближайшие месяцы мы увидим разработку усовершенствованных вакцин от COVID-19», — заключил биолог.

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