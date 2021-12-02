Вкладчики финансовой пирамиды QBF рассказали об уловках мошенников

Доверившие деньги финансовой пирамиде QBF россияне рассказали, как псевдоменеджерам удавалось уговорить людей расстаться с крупными суммами. Жертвы мошенников — юристы, квалифицированные инвесторы, бизнесмены, поделились в четверг, 2 декабря, своими историями с «Известиями».

По словам Юрия, который получил статус квалифицированного инвестора, в QBF он попал потому что хотел участвовать в IPO напрямую. В России такой доступ предоставляют всего две компании, и одна из них была QBF.

«Я ее долго проверял, посмотрел, что есть четыре лицензии Центробанка, по судебному производству посмотрел, ничего серьезного не было. Эта компания вызвала у меня доверие, и я через нее решил начать участвовать в IPO. После того, как я заключил договор, то пошли первые IPO», — рассказал инвестор.

Через 1,5-2 месяца он узнал, что в QBF прошли обыски, а до этого он подал заявку на вывод средств. Денег не получил, но до последнего верил, что после обысков всё наладится. Но этого не произошло. Юрий постепенно понимал и принимал, что денег он не вернет: все средства либо в строительство вложили, либо вывели в офшоры, уверен он.

Юриста Кирилла Быкова настигла агрессивная реклама в тот момент, когда он искал, куда бы инвестировать деньги. В рекламе продавали IPO, хотя это продукт, который можно предлагать только квалифицированным инвесторам, уточнил специалист.

«Началось всё с холодного звонка, потом мне каждый день стали высылать примеры удачных сделок, очень тактично меня обработали, то есть люди явно профессиональные, которые изучали психологию, знают приемы НЛП. Всё очень красиво и методично. Я их проверял в то время, но негативной информации не нашел. QBF рекомендовали многие рейтинговые агентства, руководители компании были в различного рода комиссиях при ЦБ. Весь информационный фон говорил о том, что ребята нормальные», — подчеркнул Быков.

По словам юриста, ему попался только один негативный отзыв о QBF, в котором клиент заявлял, что ему не вернули деньги. Когда Кирилл заключал договор, спросил об этом отзыве. Ему ответили, что автор — чиновник, который заводил и выводил деньги через Кипр. Однако в стране поменялось законодательство и власти стали обращать внимание на происхождение денежных средств, объяснили Кириллу.

«Я никаких негативов не нашел и заключил с ними договор, переведя деньги», — заключил юрист.

Ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала, как менеджеры QBF встречали ее в «Москве-Сити» и предлагали стать рекомендателем компании своим богатым и знаменитым знакомым. Но балерина для начала решила проверить добросовестность инвесткомпании на своих деньгах, что завершилось потерей 1,7 млн рублей.