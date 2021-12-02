Лукашенко рассказал о недостаточной интеграции с РФ для создания единой валюты
Россия и Белоруссия на данный момент не подошли к созданию единой валюты: между странами еще не такой высокий уровень интеграции. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 2 декабря.
«Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем — будем решать», — заявил Лукашенко «РИА Новости».
По его словам, еще не время поднимать этот вопрос.
«Слушайте, к единой валюте надо прийти step by step», — сказал он.
При этом белорусский лидер добавил, что у интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов.
«Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет», — заявил Лукашенко.
30 ноября белорусский лидер заявил, что хочет начать поездку на крымский полуостров с Севастополя в знак его признания как части России.
Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что Лукашенко ждут в Севастополе, ему покажут исторические места, совершат с ним прогулки по новым паркам и выйдут в море.
В тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил Белоруссии, что если Минск официально признает Крым российским, то Киев будет действовать «по полной программе».