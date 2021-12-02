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Третий самолет с эвакуированными из Афганистана приземлился в Подмосковье

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Последний из трех самолетов с эвакуированными из Афганистана гражданами приземлился на аэродроме Чкаловский. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в четверг, 2 декабря.

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«Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области», — говорится в сообщении.

Два предыдущих самолета приземлились ранее 1 декабря. Эта эвакуация стала третьей по счету. Всего самолеты военно-транспортной авиации вывезли более 380 граждан, в числе которых — жители России, Киргизии, а также афганские студенты российских вузов.

Утром 1 декабря самолеты российского Минобороны в составе трех бортов прибыли в Кабул и доставили в афганскую столицу 36 т гуманитарного груза. Каждый самолет имел запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания для эвакуируемых граждан.

Эвакуация организована по поручению президента России Владимира Путина министром обороны и генералом армии Сергеем Шойгу. Для вывоза граждан из Афганистана была создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации. Они вылетали с аэродрома Чкаловский в Кабул и обратно.

18 ноября российские самолеты эвакуировали более 200 граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана. Эвакуируемых сопровождали военные медики из состава врачебно-сестринских бригад.

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