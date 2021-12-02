«Аэрофлот» отменил почти 1,2 тыс. рейсов между регионами и югом России

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила почти половину своей масштабной программы прямых перелетов из городов России на Черноморское побережье, запланированной на зимний сезон. Это следует из проанализированных «Известиями» данных с официальных сайтов аэропортов, системы бронирования «Аэрофлота» и ресурса FlightRadar24.com.

Перевозчик зимой должен был выполнять прямые рейсы по 22 маршрутам в Сочи, Симферополь и Краснодар из 13 городов России. Это Архангельск, Челябинск, Самара, Казань, Мурманск, Новый Уренгой, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Уфа, Оренбург, Сыктывкар и Сургут.

Но уже по всем 10 маршрутам из Симферополя и Краснодара, по которым «Аэрофлот» планировал летать зимой, рейсы полностью отменены после новогодних праздников до конца марта. На восьми из них — в Симферополь из Уфы, Перми, Мурманска, Сургута, Тюмени, а также в Краснодар из Тюмени, Нового Уренгоя и Сургута — «Аэрофлот» в зимнем сезоне был единственным перевозчиком. Теперь прямых перелетов по этим направлениям после новогодних праздников в продаже нет.

По подсчетам «Известий», с 8 ноября до конца года были отменены свыше 640 рейсов, учитывая маршрут между Сочи и Симферополем, еще чуть больше 530 рейсов — в следующем году. Всего в зимнем расписании «Аэрофлот» сократил около 1,2 тыс. рейсов. Источник «Известий» в авиакомпании уточнил, что число отмененных полетов находится в диапазоне 1,2-1,4 тыс.

Загрузка кресел на межрегиональных рейсах упала до 30-40%, на них нет пассажиропотока зимой, и уже заявленные на низкий сезон рейсы приходится сокращать в связи с их высокой убыточностью, сказал собеседник в «Аэрофлоте». По его словам, у авиакомпании такого числа отмененных рейсов не было практически никогда.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Путь разобщения: «Аэрофлот» отменил свыше тысячи рейсов в обход Москвы»