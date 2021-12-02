Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 декабря
Облачная погода и снег с гололедицей ожидаются в столице в четверг, 2 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Температура в Москве и в дневное время, и в ночное составит от -2 до 0 градусов.
Температура в области: от -4 до +1 днем, от -5 до 0 ночью.
Ожидается ветер южного направления со скоростью 5–10 м/с.
Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.
1 декабря в столице был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за гололедицы, осадков и ветра. Спасатели и дорожные службы приведены в режим особой готовности.
В тот же день в аэропортах Москвы и Подмосковья из-за снегопада задержали 32 рейса, отменили 30.
В это же время в столице зарегистрировали падение почти 160 деревьев из-за сильного ветра, в результате оказались повреждены около 90 автомобилей.