Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 декабря

Облачная погода и снег с гололедицей ожидаются в столице в четверг, 2 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура в Москве и в дневное время, и в ночное составит от -2 до 0 градусов.

Температура в области: от -4 до +1 днем, от -5 до 0 ночью.

Ожидается ветер южного направления со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

1 декабря в столице был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за гололедицы, осадков и ветра. Спасатели и дорожные службы приведены в режим особой готовности.

В тот же день в аэропортах Москвы и Подмосковья из-за снегопада задержали 32 рейса, отменили 30.

В это же время в столице зарегистрировали падение почти 160 деревьев из-за сильного ветра, в результате оказались повреждены около 90 автомобилей.