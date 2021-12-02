Четыре человека погибли в результате стрельбы в Джорджии

Четыре человека, включая офицера полиции и подозреваемого, погибли в результате перестрелки в американском округе Клейтон (штат Джорджия, США). Об этом 1 декабря сообщил телеканал WSB-TV.

Полиция округа сообщила, что офицеры прибыли на вызов о домашней ругани в районе, расположенном к югу от станции метро «Атланта». На месте полицейские обнаружили ребенка и женщину во дворе. Пока офицеры пытались оказать помощь, кто-то начал стрелять из неизвестного места. Один из офицеров полиции, две других женщины и подозреваемый погибли после перестрелки.

Начальник полиции округа Кевин Робертс сказал, что ребенок 12 лет и еще один офицер были ранены. Ребенок находится в критическом, но стабильном состоянии. Офицер, по прогнозам врачей, выживет.

Подозреваемого в стрельбе опознали как Артура Аллена Гиллиама, 35-летнего мужчину из Рекса, штат Джорджия.

Ранее, 1 декабря, в Мичигане произошла стрельба в школе Оксфорда в пригороде Детройта. Число жертв, по последним данным, составило четыре человека. Подозреваемого стрелка обвинили в терроризме.