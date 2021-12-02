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В ВОЗ оценили возможность применения «Спутник V» в Африке

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Если ВОЗ одобрит российскую вакцину «Спутник V» для экстренного применения, ее сможет использовать большее количество стран Африки. Об этом в интервью «Известиям» заявила технический директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения в Африке Мэри Стивен.

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«Специалисты оценивают в настоящий момент данный препарат, чтобы разрешить его использование в чрезвычайных ситуациях. Нужно дождаться, чтобы это произошло. Хотя все страны, разумеется, в праве использовать на своей территории любую вакцину», — заявила «Известиям» представитель организации.

Напомним, «Спутник V» был одобрен на национальном уровне в ряде стран Африки, включая Марокко, Кению, Анголу, Джибути и Республику Конго.

«Было бы полезно провести консультации с африканскими странами, в которых используется «Спутник V», и изучить их опыт. Однако идеальный вариант — пройти этап одобрения на уровне ВОЗ для применения в экстренных случаях. Тогда гораздо большее количество стран региона сможет использовать «Спутник V», — заявила представительница регионального бюро ВОЗ.

Также она рассказала об опасности нового штамма «Омикрон», уровне вакцинации в странах Африки и поделилась мнением о том, когда может закончиться пандемия.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известий»:

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