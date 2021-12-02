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В Москве простились с музыкантом Александром Градским

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Прощание с композитором и певцом Александром Градским состоялось в Москве в среду, 1 декабря.

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Мероприятие прошло в носящем имя артиста театре «Градский Холл», куда с утра от станции метро «Добрынинская» шли люди с букетами цветов. Итого у ворот собрались тысячи поклонников музыканта. По просьбе семьи, журналистов с аппаратурой в зал не пускали.

Попрощаться с Александром Градским пришли также известные артисты и деятели шоу-бизнеса. Так, о его заслугах высказался директор Первого канала Константин Эрнст.

«Все его деяния останутся после него. Это человек, который предъявлял к себе, к окружающим самые высокие требования. Собственно, неживым он не является и не будет никогда», — сказал Эрнст.

Композитор Алексей Рыбников, ставший временным худруком театра «Градский Холл», рассказал, что талант Градского не умещался ни в один музыкальный жанр.

«Пишут, что он был оперным певцом, что он был основателем русского рока… Он был выше всего этого. Он был Александр Борисович Градский. Который благодаря своему гению наполнял каждый жанр своим талантом, полетом своей души»», — заявил Рыбников.

Произнес свое слово и певец Лев Лещенко.

«Я ехал сюда из-за города 2,5 часа, и меня не покидало ощущение, что мы потеряли что-то большое. Нравственный, творческий ориентир. Он определял своим творчеством нашу эпоху. А теперь образовался вакуум, пустота. И непонятно, на что ориентироваться. <...> Сейчас мы говорим не «творец», а «продукт». Но он был творцом! <...> Он заслужил право называться любимцем народа. Он был грандиозным человеком, пассионарием», — заявил Лещенко.

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Дети Александра Градского Мария и Даниил рассказали, что «он был со сложным взрывным характером, но с бесконечно огромным сердцем. У него было потрясающее чувство юмора, он был невероятно ироничный. Всегда стоял на своем, воевать с ним было трудно всем, и воевали до последнего».

Дочь Градского Мария также поблагодарила от всей семьи всех, кто пришел попрощаться с артистом.

«Он любил отдавать, всегда говорил — отдай больше, потом вернется. Мы не знаем, сможем ли сохранить уникальную труппу. Артисты театра — тоже дети нашего отца, и они сейчас осиротели, они в горе, как и мы», — рассказал его сын Даниил.

Как сообщает «Газета.ru», Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище.

О кончине 72-летнего музыканта стало известно 28 ноября. Сообщалось, что в сентябре он переболел COVID-19 и с тех пор плохо себя чувствовал, но продолжал работать. В частности, он был одним из наставников в телешоу «Голос» на Первом канале.

Музыкант Леонид Агутин рассказал «Известиям», что Градский последнее время часто жаловался на здоровье, но его невозможно было заставить заниматься собой. Агутин добавил, что во время их последней встречи, которая состоялась около двух недель назад, у Градского было «ужасное самочувствие».

В связи со смертью артиста телеграмму с соболезнованиями родным и близким певца направил президент России Владимир Путин.

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