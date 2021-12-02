В офисах Московского тренингового центра прошли обыски

Сотрудники столичного управления Следственного комитета России (СКР) провели обыски по 11 адресам ООО «Московский тренинговый центр» (МТЦ) в рамках уголовного дела в отношении трех руководителей организации, сообщили в ведомстве 1 декабря.

Роману и Наталье Тихоновым, а также Ксении Наумовой, которые скрываются от следствия и находятся в федеральном розыске, заочно предъявлены обвинения по четырем статьям УК РФ, в том числе «Доведение до самоубийства».

«В центре применялась методика «Лайфспринг» — трехуровневый психологический тренинг, опасный для психического здоровья и негативно воздействующий на личность. В результате чего в 2015 году одна из выпускниц совершила акт суицида», — пояснила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

В конце лета 2018 года против Романа Тихонова и его жены по заявлению певицы Лолиты Милявской возбудили дело о незаконной образовательной деятельности. Ее бывший муж Дмитрий Иванов был одним из пострадавших от деятельности МТЦ. Тогда Тихоновы уехали за границу и расследование замерло.

«Одно из упражнений называлось «лодка». Нужно было представить себя мертвым после кораблекрушения с выколотыми рыбой глазами. Это было ужасно. Причем удовольствие стоило недешево. На тот момент я заплатил за курс из пяти дней в районе $1 тыс. После 5-7 дней чувствовалась агрессия, не свойственная мне, и некая тревожность. После того, как я посетил психолога, я пришел к обычному состоянию», — рассказал Иванов «Известиям».

К 2020-му году в судах рассматривались два иска против Тихоновых, результатом которых стал запрет на распространение информации на сайте центра и формальное прекращение деятельности МТЦ. С тех пор сайт и офис компании постоянно переезжают.

Специалисты по сектам и оккультным организациям единогласно называют МТЦ и его методы — психокультом. По словам некоторых участников, задания и отношение тренеров к участникам были сомнительными, вызывали недоумение или страх, а иногда провоцировали психические расстройства.

При этом сам Роман Тихонов заявлял, что учился в США, у основателей трехступенчатых курсов Lifespring — методик личностного роста. Система насчитывала около 300 тыс. учеников, но в начале 1990-х стала терять популярность из-за массовых журналистских расследований и судебных исков о принуждении к труду и причастности к смерти участников.

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«Знание било: зачем ломали психику ученикам курсов личностного роста»