Газовики устроили пожар в подмосковном Можайске

Плановые работы на газопроводе в подмосковном Можайске на улице Дмитрия Пожарского привели к повреждению трубы и вспышке газа в среду, 1 декабря.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как газовики пытаются справиться с вырывающимся из трубы пламенем.

«Мы видим, что группа людей, которые занимаются ремонтом дома, во время работы повреждают газовую трубу, что приводит к возгоранию утекающего газа. Возникает вопрос: люди, которые проводили ремонт, они вообще имеют какое-то отношение к газу? Также интересно, кто давал им разрешение на проведение огневых работ. Судя по тому, что они одеты не в спецодежду, а кто во что горазд, эти люди не являются сотрудниками газового хозяйства. Даже если предположить, что они внештатные сотрудники, то где представители газовой службы, которые обязаны быть при производстве данного вида работ. Управляющая компания, которая занимается обслуживанием этого дома, решила сделать плановый ремонт за минимальные деньги, сэкономив на персонале. Здесь должна работать прокуратура», — рассказал руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев телеканалу РЕН ТВ.

По его словам, возгорание произошло из-за очистки краски на газовой трубе — работники могли повредить ее болгаркой. Следовательно, причина инцидента — низкая квалификация сотрудников. При этом Победоносцев отметил, что пожар тушили правильно.

«Чтобы проводить подобные работы, необходимо иметь специальный доступ. Также нужен старший смены, старший мастер, который наблюдает за всем. Еще необходимо брать с собой ведро с водой и песком, огнетушитель. Ничего этого у них не было. Но сами накосячили, сами устранили. Здесь должны работать следственные органы и прокуратура», — заключил он.

17 ноября пожар произошел на территории производственно-складского помещения в подмосковном Серпухове. Производственное строение горело по адресу Северное шоссе, 1.