Гарик Сукачев творчески отметил свой день рождения

Певец и музыкант Гарик Сукачев в среду, 1 декабря, весьма креативно подошел к празднованию своего дня рождения. Он отметил его в кругу друзей и близких в формате лирическо-творческого вечера ежегодного отчетно-перевыборного собрания, проводимого в честь первого дня зимы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Так просто принято у нас. Мы не живем так, что вот какой-то стол номер 7, стол номер 8, а теперь Иван Иваныч скажет речь о нашем юбиляре, встает Иван Иваныч: «Наш юбиляр прошел огромный путь». Ну вот этой дряни всей у нас, к счастью, нету, вот и всё», — отметил Сукачев.

По признанию именинника, единственное, что напоминает ему о возрасте, это бессонница, однако в тоже время она является и источником вдохновения.

Повестка дня собрания звучит как песня — доклад лектора Ивана Охлобыстина о текущем международном положении, подпольный киносеанс фильмов режиссера Игоря Ивановича Сукачева, запрещенных на всех площадках, и творческий капустник московских артистов театра и кино. Самоирония и в то же время глубоко философский взгляд на вещи всегда отличали музыканта и были отличительной чертой поколения, которое когда-то называли потерянным и даже зловещим.

«Ну это вопрос харизмы. Ты же не обязательно к каким-то зловещим человеком тянешься, идешь. А ты тянешься к человеку, который, по твоему мнению, знает, что нужно делать и в состоянии как-то скоординировать всех остальных. А у Гарика это есть — он очень хороший организатор, очень хороший режиссер. По этой причине он дотошный и добивается своей цели», — поделился актер Иван Охлобыстин.

По словам музыканта Сергея Галанина, сейчас важным становится именно собрать друзей вместе.

«Вы знаете, мы уже в таком возрасте и в таком, не побоюсь этого слова, положении, что нам самое главное — когда друзья собираются. Когда они просто приезжают и когда мы можем спокойно уже вне какой-то рабочей обстановки и поговорить, и просто, так сказать, как-то посидеть, выпить по три грамма. А Игорь Иванович в этом плане человек уникальный — у него всегда вот эти капустники, у него всегда какая-то движуха. Но он же не просто рок-музыкант, он еще и режиссер, он и сценарист — то есть он большой такой человек музыкально-киношно-театральный — всё в одном флаконе», — подчеркнул он.

Ранее, 26 августа, в рамках фестиваля «По... пляшем» Гарик Сукачев впервые на одной сцене выступил с музыкантом Гораном Бреговичем и кинорежиссером Эмиром Кустурицей. Фестиваль проходил в форме маскарада.