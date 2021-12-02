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В Минприроды РФ объяснили сокращение заповедных зон в стране

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Одним из сценариев преобразования системы Особо охраняемых природных территорий России (ООПТ) в рамках Стратегии развития до 2030 года может стать сокращение числа заповедников и рост зарплат сотрудников, сообщили 1 декабря в Минприроды РФ.

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«В настоящее время в проработке находится несколько таких сценариев, в том числе вариант, предполагающий увеличение количества ФГБУ по управлению ООПТ и числа сотрудников заповедной системы», — рассказали в ведомстве РЕН ТВ.

Там уточнили, что вопрос находится на стадии предложения, и каждая из идей будет тщательно рассмотрена для выработки политики развития заповедников. При этом недопустимы ослабление государственной системы охраны заповедных территорий и сокращение численности сотрудников, отметили в Минприроды.

Ранее в СМИ появилась информация о письме замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Алексея Яковлева, в котором говорилось об укрупнении заповедников в России, что может привести к ликвидации 20 особо охраняемых природных территорий и сокращению штата на 412 человек.

«В результате данного объединения: 1. Дополнительно будет ликвидировано 17 ФГБУ (федеральное государственное бюджетное управление) и общее количество ликвидированных ФГБУ составит 20 единиц; 2. Дополнительно будет оптимизировано (сокращено) 365 единиц персонала, общее сокращение составит 412 человек», — цитирует письмо «РИА Новости».

1 декабря стало известно, что в Карелии национальные парки «Водлозерский» и «Паанаярви», заповедники «Кивач» и «Костомукшский» будут реорганизованы. Управленческие функции учреждений будут сконцентрированы в учреждении «Заповедная Карелия».

В Коми завершились лесовосстановительные работы в рамках реализации нацпроекта «Экология». Они выполнены в полном объеме — восстановление лесов обеспечено на площади 58,9 тыс. га.

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