Вопрос о представителях Афганистана и Мьянмы в ООН отложили

Вопрос о представителях Афганистана и Мьянмы в Организации Объединенных Наций (ООН) перенесен аккредитационным комитетом организации. Об этом сообщила председатель комитета, постоянный представитель Швеции при ООН Анна-Карин Энестрем в среду, 1 декабря.

«Мы отложили решение по этим двум случаям», — сказала она журналистам, прямая трансляция ведется на сайте ООН.

На вопросы, кто будет представлять эти страны до принятия решения и сохранят ли свои полномочия представители, назначенные прежними властями, Энестрем отвечать не стала. Постпред Швеции добавила, что следующая встреча комитета, где этот вопрос снова может быть поднят, пока не намечена.

В начале февраля 2021 года в Мьянме начались протесты после произошедшего военного переворота, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего вооруженных сил — генерала Хлайна. Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.